Tragedia a Prizzi: due pedoni investiti e uccisi, imprenditore denunciato per omicidio stradale

Due pedoni investiti e uccisi a Prizzi e un imprenditore di 48 anni, M.Z. le sue iniziali, denunciato dai carabinieri per omicidio stradale. Sarebbe stato lui ieri sera, a bordo di una Fiat Freemont, a travolgere in via Sandro Pertini Antonino Vallone di 84 anni e Nicola Costa di 82 anni.

I due anziani sono stati trasportati all'ospedale di Corleone ma sono morti poco dopo. Sull'incidente indagano i carabinieri della compagnia di Lercara Friddi. I controlli alcolemici e tossicologici sull'imprenditore sono risultati negativi. La sua auto è stata sequestrata. Indagini in corso per accertare come sia stato possibile il duplice investimento.