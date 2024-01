Scontro nella notte fra auto sul ponte di via Giafar, tre feriti e strada chiusa

Un incidente si è verificato prima dell'alba sul ponte di via Giafar, a Brancaccio. A scontrarsi tre auto per cause ancora da stabilire. Tre persone sono rimaste ferite e portate in ospedale. Al momento non si conosco le loro condizioni.

La dinamica dell'impatto è tutta da ricostruire. Al comando della polizia municipale la segnalazione dell'incidente è arrivata poco dopo le 4.30. Sul posto oltre a sanitari del 118 sono arrivati gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale che hanno condotto i rilievi e chiuso la strada. In zona si registra qualche incolonnamento.