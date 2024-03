Incidente stradale sul ponte Corleone, si scontrano due auto: traffico in tilt

Due auto si scontrano sul ponte Corleone e il traffico sulla circonvallazione va in tilt. E' successo nella tarda mattina di oggi. A scontrarsi sono state una Ypsilon e un'Alfa 156. L'incidente non ha avuto conseguenze gravi per gli automobilisti ma ha avuto ripercussioni notevoli sul fronte traffico.

Lunghi tratti di viale Regione in direzione Trapani sono rimasti infatti congestionati per ore con code infinite che hanno coinvolto anche le auto provenienti dall'autostrada Catania-Palermo. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale, che stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti.