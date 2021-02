Incidente con lo scooter, poliziotto soccorre ferito e gli blocca l'emorragia con una cintura

E' successo nei giorni scorsi in corso Pisani. Un familiare dei feriti, una donna e il marito, ha scritto una lettera al questore Leopoldo Laricchia ringraziandolo per l'intervento e la professionalità del suo personale

Gli hanno bloccato l’emorragia utilizzando una cintura, evitando così che un motociclista si dissanguasse prima di arrivare in ospedale. Due poliziotti delle volanti hanno salvato la vita ad un uomo che era rimasto ferito in modo grave dopo un incidente stradale avvenuto pochi giorni fa in corso Pisani. Marito e moglie erano caduti dallo scooter e l’uomo si era provocato una profonda ferita alla coscia.

I due agenti si sono subito fermati per assistere i due feriti. L’agente di polizia, utilizzando il suo cinturone, è riuscito a bloccare la fuoriuscita di sangue dalla coscia del motociclista salvandogli la vita. La donna, rimasta a terra con lesioni al volto e dolori al petto, si è sentita rincuorata e sostenuta dalla poliziotta che non l’ha lasciata un attimo in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Dopo le prime cure marito e moglie sono stati portati dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Lui in codice rosso, lei in codice giallo. I medici dell’area d'emergenza hanno sottolineato come sia stato evitato il peggio grazie alla prontezza di spirito dell’agente che ha bloccato l’emorragia limitando così i danni.

Il motociclista è stato sottoposto poi a un delicato intervento di chirurgia plastica. La prognosi resta comunque riservata. Per segnalare la professionalità mostrata dagli agenti, i parenti della coppia coinvolta nell'incidente hanno scritto una lettera al questore Leopoldo Laricchia ringraziandolo per l’intervento decisivo del suo personale.