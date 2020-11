Incidente in piazza Tredici Vittime, Panda finisce sotto tir: traffico in tilt

Un incidente stradale ha mandato in tilt il traffico stamani nella zona di piazza Tredici Vittime. Una Panda, per ragioni in via di accertamento, è finita contro un tir che procedeva lungo la corsia laterale in direzione del porto, all'altezza del distributore di carburante Ip. La presenza dei due mezzi ha paralizzato la circolazione in tutta l'area provocando disagi anche in via Crispi.

Articolo in aggiornamento

Gallery