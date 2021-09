Incidente in piazza Tommaso Natale, sbanda con l'auto e si schianta contro un gazebo

L'impatto la scorsa notte davanti alla chiesa di San Giovanni Battista. Feriti e portati in ospedale due amici di 26 anni che viaggiavano a bordo di un'Alfa Mito che ha travolto la struttura utilizzata da un commerciante. Registrato un altro scontro in via Roma

Perde il controllo dell'auto, finisce fuori strada e travolge un gazebo in un'area pedonale. E' successo la scorsa notte in piazza Tommaso Natale dove i sanitari del 118 hanno soccorso e portato in ospedale (al Civico e all'Ingrassia) una coppia di amici che viaggiava a bordo di un'Alfa Mito. Nonostante il violento schianto i due ragazzi, entrambi di 26 anni, non hanno riportato gravi conseguenze fisiche.

Sull'episodio indagano gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale che hanno eseguito i rilievi e chiesto l'esecuzione del test alcolemico. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente in cui sembra non siano coinvolti altri mezzi. Per fortuna quando si è verificato l'incidente, alle 2.30 circa, non c'era nessuno nell'area pedonale in cui si trova la struttura utilizzata da un commerciante per custodire ed esporre la propria merce.

Un altro incidente si è verificato ieri pomeriggio in via Roma. A scontrarsi, all'altezza del supermercato Lidl, sono stati il conducente di uno scooter Yamaha T-Max e un'automobilista che guidava una Opel Corsa. Ad avere la peggio è stato il ventenne che era a bordo del mezzo a due ruote, soccorso e portato con l'ambulanza al Civico. Illesa invece la 56enne che si trovava alla guida della macchina.