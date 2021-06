Incidente al Politeama, marito e moglie investiti sulle strisce da un'auto

Primo episodio dopo il cambio dei sensi di marcia tra piazza Ruggero Settimo, via Turati e piazza Sturzo. Ad avere la peggio una coppia che stava attraversando la strada in direzione via Libertà, soccorsa dal 118 e portata a Villa Sofia. Sul posto la polizia municipale

Marito e moglie investiti sulle strisce al Politeama. L'incidente, il primo dopo il cambio dei sensi di marcia nella zona, è stato registrato intorno alle 11.30. Ad avere la peggio una coppia di sessantenni che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata a Villa Sofia. Nella caduta la donna ha battuto la testa procurandosi una vistosa ferita da cui ha perso molto sangue.

Secondo una prima ricostruzione il conducente di una Toyota IQ stava percorrendo via Libertà quando ha svoltato a sinistra in via Filippo Turati. Marito e moglie invece stavano attraversando da piazza Castelnuovo in direzione via Libertà. Quindi il violento impatto. Sul posto sono arrivati i vigili, che si trovavano a pochi metri, in attesa dell'intervento di una pattuglia dell'Infortunistica della polizia municipale.