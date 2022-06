Smart contro tram in piazza Ottavio Ziino: feriti due giovani, servizio sospeso per qualche ora

Incidente in piazza Ottavio Ziino dove una Smart, con due giovani di 28 e 24 anni a bordo, è finita contro il tram. Nell'impatto i due giovani sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che li hanno trasferiti in ambulanza a Villa Sofia, e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per i rilievi. Disagi al servizio: a causa dello scontro la linea, da Borgo Nuovo alla stazione Notarbartolo, è stata sospesa per qualche ora.