Incidente in piazza Leoni, violento impatto tra auto e scooter: 31enne in prognosi riservata

E' stato un impatto molto violento che lo ha sbalzato dalla sella del suo scooter facendolo battere con violenza contro l'asfalto. Un incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 23, in piazza Leoni. Ad avere la peggio è stato un trentunenne (D. O. le iniziali) alla guida di un Liberty Piaggio che si è scontrato con la Hyundai i10 guidata da un quarantunenne (T. D.). Dopo alcune telefonate al 112 sono intervenuti i sanitari che hanno prestato i primi soccorsi al ragazzo e lo hanno accompagnato al Trauma Center di Villa Sofia dov'è entrato in gravi condizioni.

Seconda una prima ricostruzione fatta dal personale dell'Infortunistica, l'automobilista stava percorrendo viale del Fante in direzione stadio quando si è scontrato con lo scooter che invece arrivava dalla Favorita. Gli agenti della polizia municipale, intervenuti per eseguire i rilievi, hanno ascoltato il quarantunenne prima di acquisire le immagini riprese dalle telecamere installate in zona che serviranno a chiarire chi dei due avesse il semaforo verde. Entrambi i mezzi, alla luce della prognosi riservata del ferito, sono stati sequestrati per accertamenti.

Un altro incidente si è verificato ieri pomeriggio all'incrocio tra via Campolo e via Tintoretto, praticamente davanti al bar New Paradise. A scontrarsi una Peugeot 206, con al volante una donna di 63 anni (D. D.), e uno scooter Honda Sh, guidato da un 27enne (M. M. M.) sul quale viaggiava anche una passeggera, una donna di 51 anni (D. R.), rimasta ferita e portata al Policlinico per essere sottoposta ad alcuni esami. Illesi gli altri due coinvolti nel sinistro. L'Infortunistica dovrà ricostruire la dinamica per chiarire se uno dei mezzi non abbia dato la precedenza.