L'incidente di piazza Leoni, spunta un video: l'auto passa col rosso, il 31enne ancora in ospedale

Cosa fosse successo era abbastanza chiaro e bisognava solo accertare chi dei due avesse attraversato l'incrocio con il semaforo rosso. Un video ripreso casualmente da un residente spiega la dinamica dell'incidente avvenuto martedì sera in piazza Leoni in cui si sono scontrati uno scooter e un'auto che, come emerge dalle immagini, è passata con il rosso. Ad avere la peggio è stato il conducente del Piaggio Liberty coinvolto, il trentunenne D. O. che è stato ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia dove si trova tuttora: ha riportato fratture multiple della teca cranica e un'emorragia cerebrale. Complessivamente il quadro è apparso in miglioramento ai medici ma la prognosi resta ancora riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23. Al volante dell'auto, una Hyundai i10, c'era un uomo di 41 anni, T. D., che stava percorrendo viale del Fante in direzione stadio mentre lo scooter arrivava dalla Favorita. L'impatto è stato violentissimo e ha sbalzato dalla sella il trentunenne che è stato soccorso dallo stesso automobilista e da alcuni passanti prima dell'arrivo dell'ambulanza che lo ha portato nel vicino Trauma center. Successivamente sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica potendo fare affidamento sulle immagini riprese da diverse telecamere installate nella zona. Entrambi i mezzi coinvolti sono stati sequestrati.

Quello stesso martedì pomeriggio si era verificato un altro incidente all'incrocio tra via Giovanni Campolo e via Jacopo Tintoretto, a pochi metri dal bar-pasticceria New Paradise. Coinvolti una Peugeot 206 guidata da donna di 63 anni e uno scooter Honda Sh condotto da un 27enne e sul quale viaggiava anche una passeggera di 51 anni: quest'ultima è rimasta ferita ed è stata portata al Policlinico per essere sottoposta ad alcuni esami. Anche in questo caso è intervenuto il personale dell'Infortunistica per avviare le indagini e ricostruire la dinamica così da chiarire quali siano le responsabilità delle due parti.