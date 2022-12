Incidente in piazza Indipendenza, investe con l'auto due ragazze e scappa

Due ragazze investite da un automobilista che poi è fuggito facendo perdere, almeno sino ad ora, le proprie tracce. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco prima delle 17, in piazza Indipendenza, quasi all'angolo con corso Calatafimi. Ad avere la peggio sono state due giovani, neanche ventenni, che sono state soccorse dai sanitari del 118 e portate al Civico per accertamenti. Le loro condizioni fortunatamente non sarebbero gravi.

Secondo quanto ricostruito le due ragazze stavano attraversando la piazza, in prossimità delle strisce, quando l'automobilista le avrebbe urtate facendole cadere per terra. I primi a intervenire sono stati i carabinieri che hanno contattato la polizia municipale e avviato le ricerche del "pirata della strada" che, invece di fermarsi, avrebbe premuto il piede sull'acceleratore e si sarebbe allontanato.

Gli agenti dell'Infortunistica, arrivati sul posto, hanno ascoltato il racconto delle due ragazze e di un testimone che avrebbe visto la scena e annotato il modello dell'auto e parte della targa. Al vaglio degli investigatori le immagini di alcune telecamere che avrebbero ripreso l'incidente e presto potrebbero consentire l'identificazione del responsabile che rischia una denuncia per omissione di soccorso.