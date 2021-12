Incidente in piazza Giulio Cesare, scontro auto-scooter: un ferito

Scontro fra un’auto e uno scooter a pochi metri dalla stazione centrale. Un incidente si è verificato verso le 10 di oggi in piazza Giulio Cesare, quasi all’incrocio con via Lincoln. Ad avere la peggio è stato un uomo di 46 anni (M.D.M. le iniziali), che si trovava alla guida di un Honda Sh, soccorso dai sanitari del 118 e portato al Civico. Le sue condizioni, dopo i primi esami eseguiti nell’area d’emergenza dell'ospedale, avrebbero escluso gravi conseguenze. L’altro mezzo coinvolto nell’impatto è una Volkswagen Polo di colore bianco. Alla guida c'era un uomo di 45 anni che però è rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale per eseguire i rilievi stradali, ricostruire la dinamica e stabilire eventuali responsabilità.