Incidente al drive in della Fiera, malore dopo il tampone: marito e moglie con auto contro il muro

Attimi di paura stamani alla Fiera del Mediterraneo, dove è stato allestito uno dei drive in per i tamponi anti Covid. Un uomo, dopo essersi sottoposto al controllo, ha rimesso in moto la sua auto ma ha accusato un malore e ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro un muro. Accanto a lui c'era la moglie, anche lei reduce dal tampone rapido.

I coniugi, ancora sotto choc, sono usciti dal veicolo autonomamente. Non hanno riportato gravi ferite. In aiuto alla coppia la polizia municipale e il 118 ma anche i vigili del fuoco, che hanno dovuto rimuovere il mezzo: una Fiat Bravo con impianto gpl.

Si tratta solo dell'ultimo e più eclatante incidente che si è verificato nelle ultime ore. In via Roccazzo, a poca distanza dalla sede dell'Amat, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo finendo su una fiancata. L'incidente è stato causato, spiegano dalla sala operativa della polizia municipale, per un tombino "esploso". Un altro incidente in corso Caltafimi. Il conducente di un'auto non è riuscito a controllare la vettura finendo contro alcuni mezzi parcheggiati.