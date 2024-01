Incidente in piazza Amendola, un uomo travolto da un'auto mentre attraversa sulle strisce

Pedone travolto da un'auto mentre attraversa la strada. Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi in piazza Amendola, nel tratto iniziale che porta in via Houel. Ad avere la peggio è stato un uomo di 57 anni che, dopo l'impatto, è stato soccorso e coperto con dei sacchi neri per proteggerlo dalla pioggia. Di fronte a quella scena, ipotizzando forse il peggiore degli epiloghi, un prete si è fermato proponendosi per l'estrema unzione. I vigili urbani, nel frattempo arrivati sul posto, hanno ringraziato il sacerdote facendogli notare che fortunatamente il pedone era vivo e che di lì a poco sarebbe stato portato in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione il 57enne stava camminando in direzione via Dante quando un automobilista proveniente da via Pignatelli Aragona lo ha preso in pieno mentre attraversava facendolo cadere sull'asfalto bagnato. I primi ad aiutarlo sono stati alcuni passanti che, insieme all'automobilista, hanno chiamato il 112 chiedendo l'intervento di un'ambulanza. I sanitari del 118 hanno accompagnato il ferito al pronto soccorso del Civico dov'è entrato in codice giallo per alcuni sospetti traumi al bacino e alla spina dorsale. Gli agenti dell'Infortunistica hanno identificato il conducente dell'auto ed eseguito i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica e stabilire le responsabilità delle parti.