A Petralia Sottana l'ultima vittima di un incidente stradale. Una donna di 75 anni, Carmelina Cerami, è morta dopo essere stata investita oggi pomeriggio da un'auto mentre attraversa sulla statale 290, vicino al Bivio Madonnuzza. A causa del violento impatto l'anziana ha battuto la testa contro l'asfalto. Dopo i primi soccorsi è stato richiesto l'intervento dell'elicottero del 118 per portarla in ospedale, ma all'arrivo il suo cuore aveva smesso di battere. Alla guida del mezzo, una Fiat Panda che è stata sequestrata, c'era un uomo che rischia un'accusa per omicidio stradale. Indagano i carabinieri.

E' deceduto pochi giorni fa scorso Giuseppe Cammilleri, 86 anni, nato a Licata ma da tempo residente a Palermo. L'uomo stava attraversando la strada in piazza San Francesco di Paola, all'altezza del circolo ufficiali dell'Esercito, quando una 36enne alla guida di una Lancia Y l'avrebbe investito scaraventandolo per terra. L'anziano è stato subito soccorso e portato prima al Civico e poi a Villa Sofia, dov'è stato ricoverato nel Trauma center. Nel giro di due settimane però le sue condizioni sono peggiorate e alla fine per lui non c'è stato nulla da fare.