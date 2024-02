E' stato un impatto frontale molto violento che non ha lasciato scampo ad entrambi gli automobilisti coinvolti. E' di due morti il bilancio di un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Piccione, in provincia di Perugia, lungo la regionale 298 Eugubina. Antonino Giallombardo, 75 anni, era originario di Palermo ma viveva a Ponte San Giovanni, mentre Francesco Migliorati, 40 anni, era di Pianello. Una terza persona è rimasta ferita ed è stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia. Sul posto vigili del fuoco, 118 e polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione i due mezzi, una Chrysler guidata dal palermitano, e una Fiat Punto condotta invece dal perugino e finita poi fuori strada, procedevano in direzioni opposte quando, per cause ancora da accertare, uno dei due avrebbe invaso la corsia opposta provocando il violento scontro. Gli agenti della polizia municipale hanno eseguito i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Tra le ipotesi anche quella secondo cui uno degli automobilisti avrebbe accusato un malore alla guida perdendo il controllo del mezzo. Al vaglio le immagini di alcune telecamere. (Fonte: PerugiaToday.it)