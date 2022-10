Investe un pedone in centro e fugge, caccia a un automobilista

Un trentottenne è stato investito la scorsa notte in via Pasquale Calvi, in pieno centro, da un'auto che è poi fuggita. L'uomo che ha riportato alcune lesioni è ricoverato in ospedale a Villa Sofia, ma non sarebbe in gravi condizioni La polizia municipale indaga sull'incidente ed è alla ricerca del conducente della vettura che non si è fermato per prestare soccorso.

Il tutto è accaduto intorno alle 2, l'uomo ferito abita nella zona in cui si è verificato l'impatto. E' stato trasportato in ospedale da un'ambulanza del 118.