Incidente allo Sperone, auto travolge un pedone e fugge: grave un 44enne

Travolto da un automobilista poi fuggito per le strade dello Sperone. Un incidente è avvenuto alle 14 di oggi in via Giuseppe Di Vittorio. Ad avere la peggio è stato un 44enne, S.F., soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Civico. Sull’episodio indaga il personale dell’Infortunistica della polizia municipale.

I vigili urbani dovranno chiarire come siano andate le cose e dove si trovasse esattamente il pedone al momento dell’impatto. Un testimone oculare avrebbe assistito alla scena riuscendo a fornire alcune indicazion utili agli investigatori per risalire all’identità della persona scappata su un’auto di piccola cilindrata.

Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire ulteriori conferme sulla dinamica. Il 44enne rimasto ferito è entrato al pronto soccorso di via Tricomi in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse delicate ma dopo i primi accertamenti i medici avrebbero escluso la riserva sulla vita.