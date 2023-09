Incidente in via Libertà, con lo scooter supera le auto incolonnate e travolge un pedone

Stava attraversando la strada tra le auto incolonnate in via Libertà quando è stato travolto da uno scooter. Un incidente è avvenuto oggi, poco dopo mezzogiorno, all’altezza di via Mondini, poco prima di piazza Alberico Gentili. Ad avere la peggio è stato un uomo di 63 anni per il quale è stato necessario andare in ospedale per essere sottoposto ad accertamenti.

Dopo il violento impatto alcuni automobilisti e lo stesso conducente dello scooter, un uomo di mezz’età che guidava uno Yamaha X-City, a chiamare il numero unico di emergenza per chiedere l’intervento dei sanitari del 118 e trasportare il pedone ferito a Villa Sofia. Le sue condizioni fortunatamente non desterebbero preoccupazioni.

Un altro incidente si è verificato due giorni fa a Carini dove due automobiliste, al volante di una Peugeot 208 e una Lancia Y, si sono scontrate all’incrocio tra via Crispi e corso Italia. Dopo i primi soccorsi prestati da alcuni passanti entrambe le conducenti - di 30 e 24 anni - sono state medicate sul posto e portate in ospedale dove sono entrate in codice giallo.

Più gravi le conseguenze del violento scontro registrato la notte prima alla rotonda che collega via dell’Orsa maggiore e via Villagrazia. A restare coinvolti sono stati tre giovani: uno alla guida di una Mini Cooper, poi risultato positivo all’alcol test, e altri due che si trovavano in sella a un Honda Sh. Questi ultimo, di 19 e 16 anni, sono stati ricoverati in terapia intensiva.