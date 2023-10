Incidente in corso Re Ruggero, ventenne investito da uno scooter finisce in ospedale

Ventenne travolto da uno scooter in corso Re Ruggero. Un giovane è stato ricoverato nel tardo pomeriggio di ieri dopo essere stato investito da un 48enne in sella a un Piaggio Beverly. Anche il conducente del mezzo a due ruote, dopo il violento impatto, è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato al Civico insieme al ragazzo. Sul posto gli agenti dell'Infortunistica che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione il conducente dello scooter - G. P. le iniziali - stava percorrendo la strada in direzione di piazza Indipendenza quando, arrivato nel tratto vicino a Palazzo dei Normanni, ha investito il ventenne, che si trovava in prossimità delle strisce, scaraventandolo sull'asfalto. Dopo l'assistenza prestata da alcuni passanti sono arrivati i sanitari con due ambulanze che hanno soccorso i feriti e li hanno portati in ospedale.

Fortunatamente le condizioni di entrambi, sottoposti a diversi accertamenti, non sono state giudicate gravi ed entrambi sono stati dimessi qualche ora dopo. L'incidente di ieri è avvenuto non lontano dal punto in cui, a inizio settembre, un taxi aveva investito Salvatore Raccuglia, 75 anni. Il pensionato era stato ricoverato al Civico dove purtroppo è deceduto un mese dopo.

Tra le persone che hanno segnalato l’incidente di corso Re Ruggero c’è una residente che a giugno aveva scritto al Comune per rappresentare le condizioni del sistema d'illuminazione della zona. "La strada è buia, anche l’ultimo lampione è andato. Le strisce pedonali sono scomparse. Spesso i pedoni sono costretti a utilizzare il sottopasso della metro per evitare pericolosi attraversamenti. E’ possibile disinteressarsi della vicenda fino a sporcarsi le mani di sangue?".