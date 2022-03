Incidente sulla Palermo-Sciacca, sei feriti dopo lo scontro fra due auto: tre sono gravi

Sei feriti, tre dei quali ricoverati in codice rosso al Civico. E’ il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 20.30 di ieri sulla Palermo-Sciacca, all’altezza di Pioppo. A scontrarsi sono state due auto, un’Alfa 159 e una Citroen C3, guidate rispettivamente da un ragazzo di 28 anni e da un uomo di 51. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire ai vigili del fuoco, ai carabinieri e ai sanitari del 118 di soccorrere le persone coinvolte e portarle in ospedale.

Ad avere la peggio sono stati l’uomo di 51 anni e due familiari di 17 e 15 anni. Tutti e tre sono stati medicati sul posto e portati all’ospedale Civico dove sono entrati in codice rosso. Nonostante i traumi dovuti al violento impatto, i medici hanno escluso per loro la riserva sulla vita. Più lievi le conseguenze riportate dal 28enne e dagli altri due passeggeri che si trovavano con lui, una ragazza di 29 anni e una donna di 57. Ad eseguire i rilievi per ricostruire la dinamica sono stati i carabinieri della stazione di Pioppo.

Immagini pubblicate su Facebook da Paolo Bellino