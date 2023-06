Incidente sulla Palermo-Sciacca, carambola tra due auto e un camion: quattro feriti

Scontro fra due auto e un camion sulla Palermo-Sciacca. E' di quattro feriti il bilancio dell'incidente avvenuto oggi sulla statale 624, all'altezza del chilometro uno, non lontano dal carcere Pagliarelli. Per cause ancora da accertare i tre mezzi, due dei quali viaggiavano nella stessa direzione, sono entrati in contatto provocando una violenta carambola. Sul posto i vigili del fuoco, i sanitari con alcune ambulanze, le forze dell'ordine e il personale dell'Anas, intervenuto per gestire temporaneamente la viabilità e far defluire il traffico. Non si conoscono ancora le condizioni delle persone coinvolte, uno dei quali portato d'urgenza in ospedale per accertamenti. Tra i feriti ci sarebbero anche due bambini che si trovavano su una delle due macchine. (Articolo in aggiornamento)

