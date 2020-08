Incidente in autostrada a Buonfornello, si schianta con la moto e perde un piede

Un ragazzo di Acquedolci, in provincia di Messina, è stato ricoverato nella notte in gravi condizioni al Policlinico di Palermo dopo un incidente stradale avvenuto vicino al casello di Buonfornello, intorno alle 23.45 di ieri. Il 28enne viaggiava lungo la Palermo-Messina a bordo della sua moto, una Yamaha, quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo e si è schiantato. Nell’impatto ha perso un piede.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Palermo e i soccorritori del 118 che hanno accompagnato il giovane prima al Cimino di Termini Imerese, dov'è entrato in codice rosso, per poi trasferirlo nell'ospedale univeritario palermitano. Dopo l'intervento che si è reso necessario per l'amputazione del piede sinistro, il giovane è stato potato nel reparto di Ortopedia. I medici hanno escluso la riserva sulla vita.