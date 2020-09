Incidente sulla Palermo-Mazara, auto si schianta contro un carro attrezzi e si ribalta

Si schianta contro un carro attrezzi e nonostante il violento impatto rimane illeso. Paura per un automobilista che ieri sera si trovava al volante di una Volkswagen Polo. L'uomo, C.F. (40 anni), stava percorrendo l'autostrada Palermo-Mazara, in direzione Palermo, quando è finito contro un mezzo del soccorso stradale che aveva agganciato un corriere in avaria fermo in corsia d'emergenza all'altezza dello svincolo per Villagrazia di Carini.

Secondo una prima ricostruzione l'automobilista, forse a causa di un colpo di sonno, ha colpito lo spigolo posteriore sinistro del carro attrezzi. La pedana in metallo ha "trafitto" e squarciato la Polo a bordo della quale, fortunatamente, non c'erano altri passeggeri. La macchina dopo lo scontro si è ribaltata, rendendo inoltre necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre l'automobilista rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Ad aiutare l'automobilista prima dell'arrivo dell'ambulanza e delle pattuglie della Polstrada sono stati un finanziere libero dal servizio e un medico che era rimasto bloccato fra le auto incolonnate a causa dell'incidente. I sanitari del 118 hanno soccorso il quarantenne che ha poi rifiutato di essere portato in ospedale. Gli agenti di polizia lo hanno sottoposto ad alcol test ma l'accertamento ha dato esito negativo.

