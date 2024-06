Tamponamento a catena lungo l'autostrada Palermo-Mazara del Vallo. Un incidente si è verificato poco prima delle 12 tra Palermo e Capaci, nella carreggiata in direzione Trapani, all'altezza del chilometro 39+300. Lo scontro ha provocato rallentamenti e lunghe code. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per effettuare i rilievi e il personale dell'Anas per fornire un supporto alla gestire della viabilità. I mezzi coinvolti nello scontro sono stati spostati nella corsia d'emergenza.