Incidente in autostrada, tragico schianto con la moto a Castellammare: due morti

L'impatto sulla Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani. Una delle due vittime è Renato Cirà, 62 anni, che si trovava alla guida di una Yamaha Fazer ed è volato giù da un viadotto. Da identificare la passeggera, una donna di circa 40 anni che non aveva documenti addosso

Ancora sangue sull'asfalto delle autostrade siciliane. Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio lungo l'autostrada Palermo-Mazara, all'altezza dello svincolo per Castellammare del Golfo, nella carreggiata in direzione Trapani. A perdere la vita un palermitano di 62 anni, Renato Cirà, e una donna di circa 40 anni che non è stata ancora identificata perché trovata senza documenti addosso.

Secondo una prima ricostruzione non ci sarebbero altri mezzi coinvolti. Cirà, per cause ancora da accertare, potrebbe aver perso il controllo della sua Yamaha Fazer, volando giù da un viadotto dopo lo schianto contro il guardrail. Dopo la segnalazione del grave incidente un elicottero del 118 si è alzato in volo ma ha fatto quasi subito rientro alla base: per il 62enne, docente dell'Istituto nautico, e la donna non c'era più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Alcamo, impegnati con i rilievi, il personale dell'Anas e il medico legale per l'ispezione cadaverica.