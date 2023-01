L'incidente davanti a Leroy Merlin: morto l'automobilista travolto da un camion mentre era in corsia d'emergenza

E’ stato uno scontro violentissimo e neanche le manovre dei soccorritori, che hanno provato a rianimarlo per quasi un’ora, sono servite a strapparlo alla morte. E’ deceduto l’automobilista che questa mattina, secondo una prima ricostruzione, è stato travolto da un camion sulla Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo, all’altezza di Leroy Merlin. La vittima si chiamava Giuseppe Rizzo, 55 anni, ed era residente allo Zen.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8. Rizzo si trovava a bordo della propria utilitaria quando, per cause ancora da accertare, si è accostato al guardrail. A travolgerlo un autotrasportatore che non si sarebbe accorto del fatto che l’auto fosse ferma nella corsia d’emergenza. Il camion si è schiantato contro il mezzo e lo ha trascinato per oltre una sessantina di metri, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Il personale del 115 ha faticato non poco per estrarre Rizzo dall’abitacolo accartocciato per via del violento impatto. Sul posto c’erano già i sanitari del 118 che hanno fatto salire l’uomo sull’ambulanza tentando per oltre un’ora di rianimarlo. Per lui però non c’era più nulla da fare. Dopo la constatazione del decesso la salma del 55enne è stata portata all’obitorio del Policlinico in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Procura.

Il camionista, ancora sotto choc, è stato ascoltato dagli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi per cercare di ricostruire la dinamica. Dopo il decesso l’uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.