Incidente in autostrada a Capaci, camion si scontra con un tir e si ribalta

L’impatto nella carreggiata in direzione Trapani. Uno dei conducenti è stato portato dal 118 a Villa Sofia dove è ricoverato in codice rosso. Disagi per la circolazione. Sul posto gli agenti della Polstrada di Palermo e il personale dell'Anas

Scontro fra un camion e un tir in autostrada. Un mezzo pesante si è ribaltato sulla Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani, all'altezza di Capaci. Il conducente del camion, un 31enne, è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato portato in codice rosso all'ospedale Villa Sofia.

Secondo una prima ricostruzione il conducente del camion, per cause ancora da accertare, avrebbe tamponato un autoarticolato. Uno scontro violento dopo il quale il mezzo avrebbe sbattuto contro il guardrail per poi ribaltarsi bloccando la circolazione.

Sul posto gli agenti della polizia stradale di Palermo che hanno temporaneamente chiuso la strada, riaperta (solo nella corsia di sorpasso) intorno alle 15.30 dopo la conclusione delle operazioni di recupero del mezzo. Intervento dei tecnici Anas per ripulire l'asfalto e riparare la barriera metallica.

Articolo aggiornato alle ore 15.30 // riapertura strada