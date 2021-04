Incidente sulla Palermo-Mazara, scontro fra tre mezzi vicino allo svincolo di Isola

Nell'impatto tra un camion che trasportava una gru e due auto, nella carreggiata in direzione Palermo, tre persone sono rimaste ferite e sono state soccorsi dal personale del 118. Sul posto anche gli agenti della Polstrada e l'Anas

Scontro fra tre mezzi lungo l'autostrada Palermo-Mazara. Un incidente si è verificato alle 8.30 di oggi sull'A29 all'altezza dello svincolo di Isola delle Femmine. Coinvolti un camion che trasportava una gru e due auto che viaggiavano in direzione Palermo. In pochi minuti si sono create code chilometriche. Sul posto la Polstrada, il personale dell'Anas e le ambulanze del 118 che hanno soccorso tre feriti. Le loro condizioni però non desterebbero preoccupazioni.

Secondo una prima ricostruzione l'autotrasportatore avrebbe perso il controllo del mezzo pesante che si sarebbe messo di traverso, travolgendo una Mercedes Classe A e un'altra berlina della stessa marca. Ad avere la peggio sono stati i due automobilisti e un passeggero. Circolazione aperta, sino alla rimozione del mezzo pesante, solo nella corsia d'emergenza. Si consiglia di imboccare l'uscita per Villagrazia di Carini per superare il tratto interessato dall'incidente.