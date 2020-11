Incidente sulla Palermo-Mazara, auto contro il guardrail: feriti mamma e figlio

Mamma e figlio in ospedale dopo uno schianto in autostrada. Un incidente si è verificato intorno alle 12.30 di oggi lungo l'autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Trapani, all'altezza dello svincolo per Carini. Per cause ancora da accertare una donna di 40 anni, che viaggiava con il bambino di 9, avrebbe perso il controllo di una Fiat Panda di colore rosso finendo contro le barriere metalliche.

Pochi minuti dopo il violento scontro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Carini che hanno tirato fuori dal mezzo la donna e il bambino rimasti incastrati nell'abitacolo. I soccorritori del 118 arrivati con due ambulanze hanno prestato le prime cure ai due feriti trasferendo poi la donna a Villa Sofia e il piccolo all'ospedale Di Cristina.

La quarantenne, entrata in codice rosso nell'area d'emergenza, avrebbe riportato delle ferite alla fronte e un trauma toracico mentre il bambino se la sarebbe cavata con un paio di escoriazioni e un trauma all'altezza del mento. I medici avrebbero escluso il peggio per entrambi, preferendo comunque mantenerli ancora per un po' sotto osservazione. Da chiarire la dinamica dell'incidente nel quale non sarebbero coinvolti altri mezzi.