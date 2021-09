Incidente in autostrada, camion carico di pesce si ribalta in galleria dopo lo scontro con un pullman

L’impatto nella carreggiata in direzione Palermo dell’A29. Ferito lievemente il conducente del mezzo che trasportava quintali di prodotti ittici congelati. Illesi invece i circa 30 passeggeri di un pullman della Segesta. Chiuso il tratto Capaci-Isola: si registrano code lunghe chilometri

Un camion carico di pesce si ribalta nella galleria di Isola dopo lo scontro con un pullman e manda in tilt il traffico. Un incidente si è verificato questa mattina, poco prima delle 8, lungo l’autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo, creando code lunghe 10 chilometi. "Il traffico - fanno sapere dall'Anas - è deviato con uscita obbligatoria allo svincolo di Carini e prosecuzione in direzione Palermo sulla statale 113 fino allo svincolo di Tommaso Natale".

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, le ambulanze e il personale dell’Anas. Secondo una prima ricostruzione a scontrarsi è stato il camion di una ditta di Carini che trasportava quintali di prodotti ittici e un pullman della Segesta a bordo del quale c’erano una trentina di passeggeri che, nonostante l’impatto, non hanno riportato conseguenze. Soccorso dai sanitari del 118 il camionista che ha contattato l’azienda che dovrà procedere con la distruzione del carico sparso sull’asfalto dopo lo scontro.

