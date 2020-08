Incidente a Capaci, auto contro il guardrail: paura per una mamma e i due figli

Auto si schianta contro il guardrail sulla Palermo-Mazara. Paura per una donna di 38 anni che ieri pomeriggio, mentre si trovava su una Hyundai i10 con i due figli e stava percorrendo l'autostrada A29, è finita contro le barriere metalliche, a poche centinaia di metri dallo svincolo per Capaci. La donna, soccorsa dai sanitai del 118, è stata portata in ospedale per accertamenti.

Secondo una prima ricostruzione l'automobilista, che viaggiava nella carreggiata in direzione Palermo, avrebbe sbandato a causa dell'esplosione di uno pneumatico. A raccontare l'accaduto una donna che, notando la scena, ha subito chiamato il numero unico d'emergenza 112 per segnalare l'incidente, consentendo alle ambulanze e alle pattuglie della polizia stradale di intervenire rapidamente.

"L'auto è finita contro il guardrail - spiega la testimone oculare a PalermoToday - facendo testa coda. Mi sono fermata nella piazzola di sosta dove c'è il monumento in memoria della strage di Capaci perché mi sono veramente spaventata". Nonostante il violento impatto, dopo i primi esami al Civico di Partinico, i medici avrebbero escluso gravi conseguenze per la 38enne. Illesi i due figli di 14 e 12 anni.

Un altro incidente si era verificato la notte precedente, intorno alle 2, all'altezza dello svincolo per Capaci, sempre nella carreggiata in direzione Palermo. Nello scontro sono rimasti coinvolti i conducenti di una Bmw, di una Ford Ka e di una Smart che si è ribaltata. Non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada e il personale dell'Anas per ripristinare la circolazione.