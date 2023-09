Incidente sulla Palermo-Mazara, tamponamento tra due auto e traffico a rilento

Traffico a rilento sull'autostrada Palermo-Mazara del Vallo, nella corsia in direzione Trapani, per un incidente stradale. Due auto si sono scontrate poco dopo il monumento dedicato alle vittime della Strage di Capaci. E' successo intorno alle 16.45. Entrambi i mezzi hanno riportato seri danni ma i conducenti e i passeggeri sono rimasti illesi. A scontrarsi sono state una Panda e un'Opel Astra. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, per i rilievi e gli accertamenti. Le squadre dell'Anas stanno regolando la viabilità. Il traffico sta subendo notevoli rallentamenti. Registrate code sin dalle gallerie.