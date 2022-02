Incidente in autostrada a Montelepre, quarantenne si ribalta con un Range Rover

Sei auto coinvolte e tre feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni. E’ il bilancio di due incidenti avvenuti ieri pomeriggio sulla Palermo-Mazara. Il primo nella carreggiata in direzione Trapani, intono alle 17.30, nel tratto fra Terrasini e Montelepre. Due i mezzi coinvolti: una Jeep Compass con tre persone a bordo - tutte illese - e una Range Rover, guidata da un quarantenne, che si è ribaltata al termine di una violenta carambola. L'uomo, estratto dall’auto dai vigili del fuoco, è stato affidato ai sanitari del 118 e portato all’ospedale di Partinico per accertamenti. Da chiarire la dinamica.

L’incidente di Montelepre non è però l’unico registrato ieri sull’A29. Il traffico in direzione Palermo è stato messo a dura prova da un tamponamento fra quattro auto avvenuto intorno alle 19 all’altezza di Tommaso Natale. Ad avere la peggio sono stati i passeggeri di una delle macchine coinvolte, ma nessuno di loro avrebbe riportato gravi conseguenze. Gli interventi e la viabilità sono stati gestiti e coordinati dagli agenti del compartimento di polizia stradale di Palermo con il supporto del personale dell’Anas.

A proposito di Anas: la società che gestisce la rete autostradale fa sapere oggi che mercoledì 16 febbraio, sulla Palermo-Mazara, allo svincolo di Carini, sarà chiusa la rampa di uscita per i veicoli provenienti dal capoluogo. Il provvedimento si è reso necessario per un intervento di pavimentazione in seguito allo sversamento di combustibile da parte di un mezzo in transito.