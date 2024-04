VIDEO | Tir carico di patate si ribalta sulla Palermo-Catania: autostrada chiusa in entrambe le direzioni

E' successo all'altezza dello svincolo per Enna. Il bilancio è di due feriti (non sarebbero in gravi condizioni). Disagi per chi proviene dal capoluogo. Sul posto sono intervenute la polizia stradale della Sicilia orientale e le squadre dell'Anas