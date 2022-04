Incidente sulla Palermo-Catania, morta una ragazza di 25 anni

Ancora sangue sulle strade del Palermitano. Una ragazza di 25 anni, Noemi Ficara, ha perso la vita dopo un incidente sull'autostrada A19, all’altezza dello svincolo di Altavilla Milicia. Mentre era al volante di una Toyota Yaris ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro il guardrail. E' successo intorno alle 4 di notte. Con lei c'era anche un'altra ragazza di 18 anni, la cugina.

"La diciottenne subito dopo l'incidente è stata portata al Policlinico, a Palermo - spiegano dagli uffici della polizia stradale - ha riportato ferite ma non è in pericolo di vita. Secondo le ricostruzioni effettuate dopo l'impatto, non risultano coinvolti altri mezzi".

Sul posto sono intervenuti - oltre alla polizia stradale - i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Inutili i tentativi di rianimare la venticinquenne: per lei non c'è stato nulla da fare. L'incidente è avvenuto all'altezza del chilometro 13. Noemi Ficara - come la cugina - era originaria di Palermo ma residente a Termini Imerese.