Incidente sulla Palermo-Catania, si ribalta un furgone carico di rottami

E' successo poco prima dello svincolo per Villabate. Rallentamenti sul traffico in uscita dalla città. Sul posto i vigili del fuoco, gli agenti di polizia e un'autogru intervenuta per rimettere il mezzo in strada

Furgone carico di carcasse d'auto e rottami si ribalta in autostrada. Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio lungo l'A19, nella carreggiata in direzione Catania, poco prima dello svincolo per Villabate. Sono bastati pochi minuti per mandare il traffico in tilt: si circola momentaneamente solo nella corsia di sorpasso. Registrate code sino al ponte Corleone. Oltre agli agenti della polizia stradale sono intervenuti i vigili del fuoco per coordinare le operazioni di recupero del mezzo con un'autogru. Toccherà poi al personale dell'Anas ripulire l'asfalto.