Incidente sulla Palermo-Catania, scontro tra auto e camion: due feriti

Il traffico nel primo pomeriggio è stato momentaneamente bloccato, in direzione Catania, al chilometro 75,300 all'altezza di Polizzi Generosa

Due persone sono rimaste ferite in un incidente sull'autostrada Palermo-Catania che ha coinvolto un'auto e un camion. Il traffico nel primo pomeriggio è stato momentaneamente bloccato, in direzione Catania, al chilometro 75,300 all'altezza di Polizzi Generosa. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Sul posto il 118, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e personale dell'Anas.