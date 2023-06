Incidente sulla Palermo-Agrigento, tamponamento fra 4 mezzi a Bolognetta: grave una donna

Tamponamento a catena fra quattro mezzi sulla Palermo-Agrigento. Un incidente si è verificato questa mattina sulla strada statale 121, nel tratto tra Bolognetta e Misilmeri. Coinvolti un furgone e tre auto. Ad avere la peggio è stata una donna di 46 anni che è stata soccorsa dai sanitari del 118 e portata in ospedale, al Civico di Palermo, dov'è entrata in codice rosso. Altri tre i feriti, le cui condizioni però non desterebbero preoccupazioni. Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso e il traffico deviato dagli agenti della polizia stradale, intervenuti per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. (Articolo in aggiornamento)