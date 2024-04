Ancora sangue sulle strade del Palermitano. Un uomo di 58 anni, Mario Romano, è morto nei giorni scorsi a causa di un incidente avvenuto a Bolognetta, lungo la statale Palermo-Agrigento. Alla guida dell’auto che si è scontrata con la sua moto c’era un un uomo di 54 anni ora iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.

L’incidente risale a domenica 7 aprile, ma la notizia si è appresa soltanto nelle scorse ore. Nello scontro sono rimaste coinvolte la Benelli Trk guidata da Romano e la Dacia Duster condotta dal 54enne che viaggiava in compagnia della moglie e del figlio piccolo. Per cause ancora da accertare i due mezzi si sono scontrati e per il violento impatto il 58enne è stato sbalzato dalla sella e scaraventato sull’asfalto. Pressoché illesi i tre componenti della famiglia.

Dopo l’allarme lanciato tramite il 112 sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno soccorso Romano prima di dirigersi verso il Civico. Il suo cuore però non ha retto e si è fermato definitivamente durante il tragitto per l’ospedale. I carabinieri della stazione di Bolognetta e della Compagnia di Misilmeri hanno identificato l'automobilsta e avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto e stabilire eventuali responsabilità.

La salma del 58enne è stata trasferita all’Istituto di medicina legale del Policlinico dove il giorno successivo, su disposizione della Procura, è stata eseguita l’autopsia che servirà a chiarire con precisione le cause del decesso e dunque la dinamica dell’incidente costato la vita a Romano. Per i risultati degli esami e il referto necroscopico bisognerà attendere 60 giorni.

Entrambi i mezzi sono stati stati posti sotto sequestro e portati in un deposito giudiziario di Vicari. Lunedì scorso la Procura ha affidato l’incarico a un consulente tecnico che, affiancato anche da un consulente di parte, dovrà eseguire tutti gli accertamenti sull’auto e sulla moto che Romano aveva acquistato pochi anni fa.

Mario Romano, da tempo residente a Bolognetta, era cresciuto nella zona di Croceverde giardini. Nove anni fa aveva perso la moglie, con la quale aveva avuto un figlio oggi 24enne e una figlia appena diciottenne. Proprio il giorno prima della tragedia, Romano, che nella vita lavorava come muratore, era andato ad accompagnare la figlia in aeroporto per il viaggio d'istruzione.