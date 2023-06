Incidente sulla Palermo-Agrigento, furgone si ribalta dopo lo scontro frontale con un'auto

Scontro frontale tra un'auto e un furgone sulla Palermo-Agrigento, nel tratto tra Misilmeri e Bolognetta. E' di due feriti il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 14 di oggi sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento. Per cause ancora da accertare i due mezzi, che secondo le prime informazioni viaggiavano in direzioni opposte, sono entrati in rotta di collisione. Dopo la violenta carambola il furgone si è ribaltato, rendendo necessario l'intervento delle squadre Anas per liberare la strada.

L'incidente è avvenuto al chilometro 241,400, nel territorio di Bolognetta. Il traffico è stato provvisoriamente bloccato. Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri e la polizia stradale di Lercara Friddi. In via di accertamento le cause dell'incidente.

"Il nostro personale - dicono dagli uffici dell'Anas - è sul posto per la gestione della viabilità - provvisoriamente deviato sulla strada provinciale sp 77 tra gli svincoli di Bolognetta e Misilmeri - e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile".