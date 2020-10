Incidente sulla Palermo-Agrigento, coinvolta auto dei carabinieri: c'è un ferito grave

Un'auto dei carabinieri è rimasta coinvolta in un incidente con un'altra macchina sulla Palermo-Agrigento, nei pressi dell'entrata per Misilmeri. E' successo la scorsa notte. Il bilancio è di tre feriti, di cui uno in prognosi riservata: si tratta del conducente della Fiat Bravo che viaggiava in senso opposto a quello dei militari. La sua auto, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un muretto. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe quindi sopraggiunta la gazzella dei carabinieri, colpita dalla carambola innescata dall'auto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il conducente della Fiat Bravo, si tratta di un giovane di 22 anni (V.G. le sue iniziali), è stato portato a Palermo all'ospedale Civico. Non avrebbero riportato gravi conseguenze i due carabinieri coinvolti che comunque sono stati trasportati anche loro in ospedale dalle ambulanze del 118. Sull'incidente indaga la Polizia stradale del distaccamento di Lercara Friddi.