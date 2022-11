Incidente sulla Palermo-Agrigento, donna finisce fuori strada e si schianta contro il guardrail: è in codice rosso

Una donna di 42 anni è rimasta ferita dopo un incidente sulla Palermo-Agrigento. E' successo intorno alle 6.30 nel tratto tra Misilmeri e Bolognetta. La donna era al volante della sua auto quando per motivi da accertare è finita fuori strada schiantandosi contro il guardrail.

La macchina è andata completamente distrutta: per estrarre la quarantaduenne dall'abitacolo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto anche i sanitari del 118 che hanno prestato i primi soccorsi e i carabinieri, impegnati a effettuare i rilievi e gestire il traffico. La donna non sarebbe comunque in pericolo di vita.