Incidente sulla Palermo-Catania, tir finisce fuori strada a Scillato

Il tir con annesso rimorchio ha iniziato a sbandare e nonostante i tentativi dell'autotrasportatore di riprenderne il controllo, alla fine, si è schiantato il palo della segnaletica installato per anticipare lo svincolo per Scillato. Un incidente si è verificato questa mattina lungo l’autostrada Palermo-Catania, nella carreggiata in direzione Palermo, all’altezza del chilometro 59. Il violento impatto ha distrutto la parte frontale del mezzo pesante mentre il conducente è rimasto solo lievemente ferito.

Dopo l’incidente si sono formate lunghe code sull’A19 che, forse per la disattenzione di un automobilista, ha provocato un altro scontro fra tre mezzi. Per cause ancora da accertare, infatti, un automobilista non è riuscito a frenare per tempo tamponando un mezzo che lo precedeva, prima di essere tamponato a sua volta dal conducente di un’altra auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e personale del soccorso stradale che ha rimosso i mezzi coinvolti così da ripristinare la normale viabilità.