Stava raccogliendo rifiuti in via Villagrazia, all'altezza del Pta Guadagna dell'Asp, quando all'improvviso è stato investito da un'auto. Il conducente, invece di fermarsi per prestare soccorsi, è fuggito. E' successo stamattina intorno alle 7.30. L'operatore, dipendente della ditta Rizzo, azienda incaricata dalla Rap per la raccolta indifferenziata, è stato trasportato al Civico dove è arrivato in codice rosso con diverse fratture alle gambe. L'uomo è in coma farmacologico.

Sul luogo dell'incidente, successivamente, sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e provare a ricostruire la dinamica dell'impatto. Sul posto anche i carabinieri. Sono in corso le indagini per risalire all'auto pirata. Saranno acquisite le immagini delle telecamere della zona che potrebbero avere filmato la vettura e la targa. Il tratto di strada, in cui l'operaio è stato travolto, è stato momentaneamente chiuso per permettere l'intervento dei soccorritori, si sono registrati rallentamenti al traffico. Il mezzo è stato posto sotto sequestro e il servizio di raccolta su quell’itinerario è stato temporaneamente sospeso.

"Siamo in contatto con l’ospedale per seguire l’evolversi del quadro clinico – spiega il presidente della Rap Giuseppe Todaro –. Ci auguriamo che le condizioni dell’operaio migliorino e che venga individuata l’auto pirata e il conducente che, anziché dare soccorso al dipendente, si è dato alla fuga facendo perdere le tracce".

E' il terzo incidente nel giro di poco tempo che riguarda lavoratori della Rap o di aziende collegate. L'8 giugno scorso, un autista della società partecipata del Comune, è rimasto schiacciato dalla motrice di un autocompattatore mentre era al lavoro nel centro comunale di raccolta di via Nicoletti ed è stato ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia, in gravissime condizioni. A marzo scorso, un altro dipendente della Rap, è stato investito al Foro Italico, all'altezza di Porta Felice, mentre stava effettuando il servizio di spazzamento e svuotamento dei gestini gettacarte. L'uomo è stato ricoverato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla. I medici gli hanno riscontrato un trauma cranico e diverse escoriazioni.