Netturbino investito in via Villagrazia, rintracciato l'automobilista fuggito dopo l'incidente

Dopo aver investito un netturbino sarebbe fuggito per poi andare in ospedale e farsi controllare. Solo allora avrebbe chiamato i vigili ammettendo le proprie responsabilità indicando il punto in cui aveva lasciato il mezzo. E’ quanto ricostruito dalla polizia municipale che ha rintracciato l’automobilista che stamattina, al volante di una Opel Corsa, avrebbe travolto il lavoratore in via Villagrazia e fatto perdere le proprie tracce. Grazie alle informazioni fornite telefonicamente dall’uomo, un 61enne, gli agenti hanno individuato l'auto coinvolta su cui sono in corso accertamenti.

Tutto è successo intorno alle 7.30. Il netturbino, ricoverato in gravi condizioni al Civico, faceva parte di una squadra della ditta Rizzo, azienda incaricata dalla Rap per la raccolta differenziata, che stava lavorando in via Villagrazia. Per cause ancora da accertare il 61enne lo avrebbe travolto, forse schiacciandolo contro un mezzo utilizzato per l'intervento e scaraventandolo a pochi metri dal punto d'impatto. I colleghi dell'uomo hanno subito chiamato il 112 chiedendo l’intervento di un’ambulanza, mentre l'automobilista è scappato senza preoccuparsi delle condizioni del ferito.

Gli agenti dell'Infortunistica arrivati sul posto hanno ascoltato gli altri lavoratori, che avrebbero fornito qualche indicazione sul mezzo in fuga, e acquisito le immagini riprese dalle telecamere della zona. Nel corso delle indagini il 61enne, dopo la tappa in ospedale, avrebbe finalmente deciso di costituirsi, ammettendo il proprio coinvolgimento e spiegando dove si trovasse l'Opel Corsa. Il mezzo era effettivamente lì e aveva danni compatibili con la dinamica sino ad ora ipotizzata dalla polizia municipale, che cercherà di chiarire cosa abbia fatto l'automobilista nelle ore successive all'incidente.

Il lavoratore ferito, per il quale i medici stavano valutando la possibilità di un intervento chirurgico per l'amputazione parziale di una gamba, è stato trasferito in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione.

E' il terzo incidente nel giro di poco tempo che riguarda lavoratori della Rap o di aziende collegate. L'8 giugno scorso un autista della società partecipata del Comune è rimasto schiacciato dalla motrice di un autocompattatore all'interno del centro di raccolta di via Nicoletti ed è stato ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia in gravissime condizioni.

A marzo scorso, un altro dipendente della Rap, era stato investito al Foro Italico, all'altezza di Porta Felice, mentre stava effettuando il servizio di spazzamento e svuotamento dei cestini gettacarte. In quell'occasione l'uomo era stato ricoverato al pronto soccorso del Buccheri La Ferla dove i medici gli avevano riscontrato un trauma cranico e diverse escoriazioni.