Incidente sull'autostrada A19, muore un motociclista palermitano di 34 anni

Incidente mortale sull'autostrada A19 Palermo-Catania. Un motociclista palermitano di 34 anni (del quale non è stato ancora reso noto il nome) ha perso la vita all'altezza dello svincolo di Scillato, in direzione Palermo. E' accaduto intorno alle 13,45. Subito dopo l'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i sanitari del 118, ma per il 34enne motociclista non c'è stato nulla da fare. Sono in corso i rilievi, da parte della polizia stradale, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Non risultano coinvolti altri mezzi.