Incidente in autostrada, scontro tra una moto e uno scooter all'altezza di Villabate: due feriti

E' di due feriti e lunghe code il bilancio dell'incidente avvenuto oggi pomeriggio in autostrada, sulla Palermo-Catania. A scontrarsi sono state una moto Bmw e uno scooter. E' successo poco dopo le 15, prima dello svincolo di Villabate in direzione Palermo. Feriti due uomini, di 55 e 47 anni: entrambi sono stati portati in ospedale a Palermo - uno al Civico e l'altro al Buccheri La Ferla - dove sono arrivati in codice rosso.

Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia stradale con una pattuglia. Da stabilire la dinamica dell'incidente. Subito dopo lo scontro, sulla Palermo-Catania, si sono formate lunghe code di diversi chilometri, già da Bagheria.