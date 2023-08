Incidenti stradali

/ Via Albricci Alberigo Generale

Sperone, ragazza perde il controllo dello scooter e si schianta contro un'auto

E' accaduto oggi pomeriggio all'incrocio tra via generale Francesco La Ferla e via generale Alberigo Albricci. Non si conoscono ancora le condizioni della giovane caduta dalla moto: sul posto la polizia municipale