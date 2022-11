Ricoverato a Villa Sofia, si allontana di notte e viene investito in Favorita: morto un anziano

Si sarebbe allontanato da Villa Sofia, dove si trovava ricoverato in attesa di fare una seconda Tac, e avrebbe iniziato a vagare per la Favorita dove poi è stato investito. Dopo oltre una settimana in ospedale è morto ieri Vincenzo D’Uscio, 86 anni, travolto da un’auto in viale Ercole alle 4 di lunedì 24 ottobre. Una volta constatato il decesso è stato iscritto nel registro degli indagati l’uomo di 53 anni (C. N. le iniziali) che quella notte si trovava al volante dell’auto coinvolta, una Hyundai i30.

Secondo quanto ricostruito l'anziano era andato in ospedale il 22 ottobre per alcuni controlli necessari a causa di un'ischemia cerebrale. Dopo essere stato sottoposto a una prima una Tac, ne avrebbe dovuto ripetere un'altra a distanza di un giorno. Prima che fossero trascorse le 24 ore però l’uomo avrebbe approfittato di un momento di distrazione allontanandosi nottetempo dall’ospedale dirigendosi verso la Favorita. I sanitari hanno iniziato a cercarlo sino a quando non è arrivata una telefonata: "E' stato ritrovato il signor D’Uscio, è stato investito".

Gli agenti dell’Infortunistica della polizia municipale, dopo l'allarme lanciato dall’automobilista di 53 anni, sono intervenuti in viale Ercole insieme ai sanitari del 118. Per l’anziano, però, non c’era più nulla da fare. I vigili hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le eventuali responsabilità dell’automobilista, che adesso è indagato per omicidio stradale. La salma è stata portata nella camera mortuaria di Villa Sofia in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Procura che dovrà decidere se disporre l’autopsia o restituire la salma ai familiari.